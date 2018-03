Die Magdeburger Landtags-Präsidenten sollen in Zukunft schneller durchgreifen.

Sachsen-Anhalt Strengeres Vorgehen gegen verbale Entgleisungen im Landtag

Im Januar hatte ein AfD-Abgeordneter im Magdeburger Landtag für einen Eklat gesorgt. Er warf den Politikern der anderen Parteien vor, dass an ihren Händen Blut klebe. Sie hätten das Problem krimineller jugendlicher Ausländer ausgeblendet. Mitglieder der SPD, der Grünen und der AfD verließen daraufhin den Saal. Nun kam der Ältestenrat des Landtages zusammen und hat beschlossen: Das Präsidium soll strenger sein. An diesem Donnerstag startet der Landtag in eine neue Sitzungsrunde.

von Anne-Marie Kriegel, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin für Sachsen-Anhalt