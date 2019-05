Eigentlich waren die Änderungen erst für Juli geplant: Die Bundesregierung beschloss ein inklusives Wahlrecht, damit auch Menschen mit einem gerichtlich bestellten Betreuer künftig mit entscheiden dürfen. Doch der Opposition ging das nicht schnell genug. Sie klagte beim Bundesverfassungsgericht – und bekam Recht.

Laut dem Urteil dürfen Betroffene an den Europawahlen am 26. Mai teilnehmen – es geht um über 80.000 Menschen in der Bundesrepublik, auf die die Regelung zutrifft. Voraussetzung: Sie haben einen Antrag auf Teilnahme an der Wahl gestellt. In Mitteldeutschland wurden dafür unterschiedliche Fristen gesetzt. Letztlich blieben den Betroffenen seit dem Urteil aber nur wenige Wochen Zeit für einen Antrag. Wie viele das insgesamt getan haben, ist noch unklar.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finden am 26. Mai auch Kommunalwahlen statt. Für sie gilt die Regelung des Bundesverfassungsgerichts nicht. Dafür haben die Länder auf das Urteil reagiert – allerdings unterschiedlich. Eine Übersicht.

Über die entsprechende Regelung bei den Kommunalwahlen urteilte der sächsische Verfassungsgerichtshof Anfang Mai. Geklagt hatte die sächsische Staatsregierung selbst, um den bisherigen Ausschluss von betreuten Menschen zu kippen. Die Staatsregierung verwies ausdrücklich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das aber beinhaltet, dass betreute Menschen einen Antrag auf Teilnahme an der Wahl stellen müssen. Die Frist dafür endete am 10. Mai.

Im April entschied das Bundesverfassungsgericht, dass auch Menschen mit gerichtlich bestelltem Betreuer an der Europawahl teilnehmen dürfen - sie müssen das aber zuvor beantragen. Bildrechte: dpa Der sächsische Verfassungsgerichtshof folgte der Staatsregierung und erließ für die Kommunalwahlen eine einstweilige Verfügung. "Im Anschluss hieran obliegt es dem Gesetzgeber, das Kommunalwahlrecht neu zu regeln", heißt es vom Gericht. Betroffene Personen hätten allerdings bis zum 10. Mai einen Antrag auf Teilnahme an der Wahl stellen müssen. Bei späteren Anträgen müsse nachgewiesen werden, dass kein eigenes Verschulden vorliegt, stellte das sächsische Innenministerium in einer Erklärung klar. Rund 4.000 Menschen profitieren von der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts.



Das Innenministerium wies auch darauf hin, "dass die Ausübung des Wahlrechts ein höchstpersönliches Recht ist". Jegliche Hilfeleistung könne sich daher nur auf die technische Umsetzung einer vom Wahlberechtigten selbstbestimmt getroffenen Wahlentscheidung beziehen. Auch bei Personen, die auf Grund ihrer Behinderung keine eigenständige Wahlentscheidung treffen könnten, verbiete sich jede Assistenz.

Für die Kommunalwahlen hat Sachsen-Anhalt den bisher bestehenden Wahlrechtsausschluss für dauerhaft vollbetreute Menschen bereits per Gesetz am 5. April abgeschafft. Betroffene Personen seien bereits ins Wählerverzeichnis aufgenommen worden und könnten an der Kommunalwahl teilnehmen, heißt es von der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin.

Für die Europawahl verweist die Geschäftsstelle auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Anträge hätten bei der jeweiligen Gemeinde aber bereits bis zum 5. Mai gestellt werden müssen, auch ein Einspruch sei nur bis 10. Mai möglich gewesen.

In Sachsen-Anhalt geht es vermutlich um rund 2.500 Menschen, die nun zusätzlich an den Wahlen teilnehmen könnten. Die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin beruft sich bei den Zahlen auch eine Erhebung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Jahr 2016. Für die anstehenden Kommunalwahlen und die Europawahl könne in etwa von einer vergleichbaren Anzahl Betroffener ausgegangen werden.

In Thüringen wurde das Urteil des Bundesverfassungsgerichts rasch umgesetzt. Betroffen sind vermutlich knapp 1.000 Menschen. Diese mussten bis 5. Mai einen Antrag stellen, um ins Wählerverzeichnis aufgenommen zu werden. Landeswahlleiter Günter Krombholz beruft sich ebenfalls auf die Erhebung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Jahr 2016. Demnach betrug die Zahl der Menschen mit einem gerichtlich bestellten Betreuer "für Thüringen 858 (Stand: 2014/2015)". Aktuellere Daten lägen nicht vor.

Anders ist die Regelung für die Kommunalwahlen. Dort gab es im März auf Landesebene eine Rechtsänderung. Ausgeschlossen von den Wahlen ist seitdem nur noch, "wer in Folge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt", wie es im Gesetz heißt.