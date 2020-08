Bei Bad Salzungen, ganz im Westen Thüringens, liegt die Grube Springen. Die ist vor langer Zeit durch den Abbau von Kali-Salz entstanden und bis heute ein Problem, denn in die Grube tritt ungesättigte Salzlauge ein. Die entsteht, sehr vereinfacht gesagt, in dem Wasser durch salzhaltige Schichten in der Erde fließt und sich seinen Weg in die Grube bahnt.