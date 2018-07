Die feine Klinge wird in der Facebookgruppe der "Konservativen in der CDU Sachsen" nicht geführt. Ein Interview mit dem Grünen-Co-Vorsitzenden Robert Habeck kommentiert man dort mit zwei Sätzen: "Soso, der grüne Nazi fordert den Rücktritt von Horst Seehofer. Weil er das von ihm vertretene Projekt der Masseneinwanderung Kulturfremder behindert?"

Der Eintrag macht die Runde. Christin Melcher, Co-Vorsitzende der Grünen in Sachsen, will das nicht so stehen lassen. Sie schreibt einen offenen Brief an Sachsens CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Politischer Streit sei wichtig, sagt Melcher, aber: "Das Ganze muss in einem gewissen Rahmen von verbalen Äußerungen geschehen. Sprich: Ich habe von ihm gefordert, Anstand und Moral walten zu lassen."