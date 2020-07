Die Polizeidirektion Leipzig will mehr Beamte als bisher für die Pflege ihrer Datenbank zur Fahrradregistrierung einsetzen. Das teilte ein Sprecher der Behörde Mittwochnachmittag bei einem kurzfristig anberaumten Mediengespräch mit.

Derzeit würden 26 Beamte eingesetzt, um den Rückstand bei der Datenerfassung aufzuarbeiten, so der Polizeisprecher. Auch müsse die Datenbank überarbeitet werden. Sie sei nicht mehr auf dem neuesten Stand. Damit reagiert die Polizeidirektion Leipzig auf MDR-Recherchen. Diese hatten ergeben, dass es erhebliche Verzögerungen bei der Datenerfassung gibt.

Zwar werden Fahrräder in Leipzig durch einen stadteigenen Betrieb und durch Fahrradgeschäfte registriert. Doch die Einspeisung der Daten in das System der Polizei verzögerte sich demnach bis zu einem Jahr. Werden Fahrräder gestohlen, bevor sie in der Datenbank registriert sind, können sie nicht ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden.