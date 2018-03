Der neue AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner will das sozialpolitische Profil seiner Partei schärfen – mehr Ausgaben zur Bekämpfung von Alters- und Kinderarmut schweben ihm da etwa vor. Woher das Geld dafür kommen könnte, hat Kirchner schon ausgemacht:

AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner Bildrechte: dpa Das Geld, was jetzt zur Verfügung gestellt wird, das sind 600 Millionen Euro im Doppelhaushalt nur für die Unterbringung und die Verpflegung von Flüchtlingen.

Das Geld sollte man aus Sicht von Kirchner besser nutzen, um hierzulande Kinderarmut, Altersarmut und prekäre Beschäftigungen zu bekämpfen. Außerdem könnte man mit weniger Geld in den Herkunftsländern besser helfen.

Stimmt die Rechnung der AfD?

Die Kosten, die den Ländern durch die Aufnahme von Flüchtlingen entstehen, sind hoch komplex. Es gibt zahlreiche Stellen im seitenlangen Haushaltsplan, an denen Ausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen auftauchen - mal direkt, mal indirekt.

"Es gibt keinen Posten im Haushalt, wo groß drüber steht Asyl", erklärt Finanzministeriums-Sprecher Wolfgang Borchert, sondern es gebe verschiedene Ressorts, die das Geld dort einsetzten, wo es wirklich gebraucht werde. "Verschiedene Ressorts erfüllen da verschiedene Aufgaben unter der großen Überschrift 'Betreuung/Unterbringung von Flüchtlingen'."

Über zwei Jahre kommt man auf 570 Millionen Euro

Unterbringung, medizinische Betreuung, Integration, aber auch Abschiebungen: Rechnet man alle Ausgaben zusammen, kommt man aktuell laut Finanzministerium auf rund 285 Millionen Euro pro Jahr. Für den gesamten Doppelhaushalt der Jahre 2017 und 2018 macht das eine Gesamtsumme von 570 Millionen Euro.

Das ist nicht ganz die Zahl, die der AfD-Fraktionsvorsitzende genannt hat, kommt den 600 Millionen Euro aber immerhin nahe. Die ganze Wahrheit sei das trotzdem noch nicht, so Borchert: "Zur Wahrheit gehört auch, muss man sagen, dass der Bund uns da auch Geld zuschießt, um diese Aufgaben wahrnehmen zu können. Das sind über beide Jahre hinweg 235 Millionen Euro. Was am Ende beim Erfüllen der Aufgabe jetzt nicht den großen Unterschied macht, die muss erfüllt werden, aber eben der Richtigkeit halber: So ist das Geld verteilt."

Jahreshaushalt von elf Milliarden Euro

Das macht also insgesamt eine Summe in Höhe von 335 Millionen Euro an direkten Landesmitteln, die im Doppelhaushalt Sachsen-Anhalts für die Versorgung der Flüchtlinge vorgesehen sind. Dieses Geld könnte natürlich auch anders genutzt werden, erklärt Borchert. Wie der Haushalt des Landes genau aussieht, sei immerhin eine politische Entscheidung.

"Sie und ich und wir alle und vor allen Dingen die vielen, vielen Unternehmen zahlen Steuern. Und das werden in Sachsen-Anhalt so um die sieben Milliarden Euro an Einnahmen sein, mit denen wir planen. Diese sieben Milliarden bilden den Grundstock für einen Haushalt, der dann noch aufgefüllt wird durch Zuschüsse vom Bund, von anderen Bundesländern. Es gibt auch Geld von der EU. Und alles zusammen ergibt dann einen Haushalt ungefähr von elf Milliarden Euro", erklärt Borchert.