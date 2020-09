Faktencheck Gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Leipzig?

Die Mietbelastungsquote

Die Zahl beschreibt, wie viel vom Haushaltseinkommen für die Warmmiete aufgewendet werden muss. Rund ein Drittel des Haushaltseinkommens für Miete auszugeben, gilt als Richtwert, der nicht überschritten werden sollte.

Und dort - bei 30 Prozent - liege Leipzig derzeit, sagt Dieter Rink, Professor für Stadtsoziologie am Umweltforschungszentrum Leipzig. "Zum Vergleich: München, die höchstpreisige Stadt in Deutschland, hat auch eine Mietbelastungsquote von 30 Prozent."

Dass beide Städte gleichauf sind, liegt daran, dass geringere Mieten in Leipzig auf niedrigere Einkommen treffen. Insgesamt sei die Mietbelastungsquote in Leipzig noch angemessen, meint Rink.

Die Wohnungsversorgungsquote

Sie sagt aus, wie viele Wohnungen es für die Bewohner einer Stadt gibt. Rund 606 000 Menschen wohnen derzeit in Leipzig. Laut dem statistischen Jahrbuch 2019 gibt es pro tausend Einwohner in Leipzig 577 Wohnungen. Das sei gar nicht so schlecht, sagt Rink. "Jedenfalls im Vergleich zu anderen Städten. Wir haben das mal für Haushalte im Jahr 2017 berechnet - ist also schon ein Weilchen her - da lag die bei 100,4 Prozent - da war eine Vollversorgung noch gegeben. Mittlerweile dürften wir ein bisschen niedriger liegen, weil seitdem viel Zuzug war, aber wenig neugebaut wurde."

Die Leerstandsquote

"Da sind wir relativ niedrig, bei unter zwei Prozent", sagt Stadtsoziologe Rink. Das Problem bei der Zahl: Sie bilde nur die angebotenen Wohnungen ab. Daneben gebe es Leerstand, der gar nicht am Markt sei: "Wie zum Beispiel im Leipziger Osten an der Eisenbahnstraße. Dort stehen komplette Häuser leer. Aber die müssten erst einmal komplett gemacht werden. Ich schätze, dass es in Leipzig insgesamt 300 bis 350 komplett leer stehende Häuser gibt, überwiegend Gründerzeitbauten, die erst noch saniert werden müssten."

Dass sie preiswert saniert und als Sozialwohnungen ausgewiesen werden, ist aber nicht zu erwarten. Im Gegenteil - sie sind oft Spekulationsobjekte. "Im unsanierten Bereich waren die Preise im Jahr 2014 bei 200 Euro pro Quadratmeter. Jetzt liegen wir inzwischen bei über 1000 Euro." Es ist das freie Spiel des Marktes, auf das die Stadt keinen Einfluss hat.

Zahl der Sozialwohnungen