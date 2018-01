Tatsächlich stehen 120.000 Wohnungen in Sachsen-Anhalt leer, zumeist Plattenbauwohnungen. Die Kaltmiete in einer kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnung koste hier pro Quadratmeter im Schnitt 4,90 Euro, teilt der Verband der Wohnungsgenossenschaften mit. Das ist deutschlandweit der niedrigste Wert.



Für Hartz-IV-Empfänger übernehmen die Jobcenter sowieso die Kosten der Unterkunft und sorgen damit dafür, dass kein Mensch auf der Straße leben muss.

Jobcenter schauen auf Quadratmeterpreise

Einen Mangel an günstigen Wohnungen gibt es in Sachsen-Anhalt also nicht. Dennoch hat die Sache einen Haken: Denn die Jobcenter übernehmen die Kosten der Unterkunft ja nicht für jede Wohnung, sondern nur für preiswerte. Das Jobcenter in Halle zum Beispiel übernimmt die Kaltmiete für eine Zweipersonenwohnung nur bis maximal 5,80 Euro pro Quadratmeter. In den besseren Innenstadtlagen in Halle liegt der Mietpreis für einen Quadratmeter in einer solchen Wohnung aber bei durchschnittlich 6,50 Euro kalt.

Ärmere können teure City-Mieten nicht bezahlen

Hartz IV-Bezieher sind also gezwungen, in preiswertere Wohnungen zu ziehen, meist in Plattenbauwohnungen am Stadtrand, wie Halle Neustadt oder Halle Silberhöhe. Die Folge ist, dass ärmere Menschen aus den Innenstädten verdrängt werden und soziale Brennpunkte an Stadträndern entstehen. Und währenddessen ziehen die besser Betuchten in die Innenstädte, was wiederum zur Folge hat, dass dort die Mieten noch schneller steigen.

Sozialwohnungsbau in guter Lage