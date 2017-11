Faktencheck Haben ostdeutsche Länder mehr CO2 eingespart?

Die Richtung stimmt, aber die Sache ist nicht so einfach: So viel lässt sich vorab schon sagen. Ob die ostdeutschen Braunkohle-Länder genau vier Mal so viel CO2 pro Kopf eingespart haben wie die Westländer, ist schwer nachzurechnen.

Das hatte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haselhoff, MDR AKTUELL gesagt. Auf Nachfrage schickt die Staatskanzlei keine genaue Berechnung dazu, sondern nur umfangreiche Statistiken zum CO2-Ausstoß der Bundesländer. Eine der Tabellen belegt: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben zusammen gut ein Drittel der bundesweiten CO2-Reduzierung seit 1990 getragen.

Hoher CO2-Ausstoß zu DDR-Zeiten

Und das deckt sich mit anderen Statistiken, die zum Beispiel zeigen, dass Sachsen-Anhalt seine Treibhausgase um die Hälfte reduziert hat und Nordrhein-Westfalen nur um ein Fünftel.

Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Michael Strogies vom Bundesumweltamt verweist da vor allem auf den Ausgangspunkt: den besonders hohen CO2-Ausstoß in der DDR. "Zu DDR-Zeiten waren Devisen knapp, so dass man auf einheimische Brennstoffträger zurückgreifen musste, das war die Braunkohle."

Bei der Verbrennung von Braunkohle entsteht demnach im Vergleich zu anderen Stoffen pro Energieeinheit besonders viel CO2. Nach der Wende wurde das dann nach und nach umgestellt. Neben der Braunkohle kamen immer mehr andere Energieträger zum Einsatz.

Geringe Wirtschaftsleistung – geringe Emissionen

Einen weiteren Grund für die größere CO2-Einsparung im Osten nennt Sven Kirrmann von der Agentur für erneuerbare Energien, die unter anderem vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt wird. "Durch den Zusammenbruch der dortigen Wirtschaft haben sich viele Entwicklungen von selbst ergeben – so unerfreulich das für die Menschen vor Ort war."

Aber der Strukturwandel nach der Wende ist nicht alles. Die ostdeutschen Länder haben auch später viel für den Klimaschutz getan. Die Agentur für erneuerbare Energien hat zuletzt regelmäßig Bundesländer-Vergleichsstudien zu dem Thema herausgegeben. "Brandenburg war da in den Jahren 2008 bis 2012 immer ganz oben, Sachsen-Anhalt auch", sagt Kirrmann. "Die Anteile der Erneuerbaren sind in den ostdeutschen Bundesländern im Schnitt deutlich höher als in den westdeutschen Bundesländern."

Hohe Pro-Kopf-Emissionen im Osten

Allerdings: Parallel zu dieser Entwicklung blieb die Braunkohle in Ostdeutschland ein wichtiger Energieträger. "Da sind jetzt noch sehr viele Kraftwerke am Netz, die sehr emissionsintensiv sind. Es ist bis heute so, dass besonders Brandenburg den höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf hat", sagt Kirrmann.

Auch Sachsen und Sachsen-Anhalt liegen bei den CO2-Emissionen pro Kopf noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Aber immerhin: Sie stehen inzwischen besser da als das Saarland und Nordrhein-Westfalen, die im Westen besonders viel Kohle verstromen.