Michael Kretschmer lehnte im Interview eine CO2-Steuer auf nationaler Ebene ab. Mit Blick auf den geplanten Kohleausstieg erklärte er, dass in Deutschland bereits viel für den Klima- und Umweltschutz getan werde. Rhetorisch fragte der CDU-Politiker: "In welchen Land ist die Umwelt mehr in Ordnung als in Deutschland?"