Sicherheit an Schulen Lüften dürfte kein Problem sein – eigentlich

1.400 Schulen gibt es in Sachsen. Von Neubau bis Altbau, saniert und unsaniert. In den allermeisten dieser Schulen dürfte das Lüften eigentlich kein Problem sein, sagt Roman Schulz, Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung. Die Zahl der Schulen, in denen Lüften ein Problem sei, habe in den letzten Jahren deutlich abgenommen: "Sie kennen diese krassen Negativbeispiele – dass man die Fenster gar nicht mehr öffnen kann, weil die baulich so marode sind; dass die mit Stangen gehalten werden oder zugeschraubt sind. Da hatten wir in Leipzig einige." Aber die seien in den letzten Jahren alle mehr oder weniger saniert worden oder in der Sanierung, sodass sich die Situation deutlich gebessert habe. In modernen Schulgebäuden dagegen könnten Fenster teilweise nur gekippt werden, erklärt Schulz.