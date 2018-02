Faktencheck Wie viele Menschen starben beim Luftangriff auf Magdeburg 1945?

Wie viele Menschen genau bei dem Bombenangriff gestorben sind, weiß niemand. Daher basieren alle Angaben zu Opferzahlen auf Schätzungen, erklärt Maik Hattenhorst, Historiker und Pressesprecher der Stadtbibliothek Magdeburg. Die Annäherung erfolge über Statistiken und Berichte: "Basierend auf dem Bericht des amtlichen Luftschutzleiters vom 5. März 1945 und den damals registrierten Begräbnissen, gehen die aktuellen Forschungen davon aus, dass zwischen 2.000 und 2.500 Menschen bei dem Angriff am 16. Januar 1945 zu Tode gekommen sind."

Der AfD-Politiker Oliver Kirchner zweifelt an den offiziellen Angaben der Stadt zu den Todesopfern beim Luftangriff auf Magdeburg 1945. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Oliver Kirchner, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, bezweifelt diese Zahl. Vergangene Woche plädierte er im Landtag dafür, von "mehreren tausend Opfern" zu sprechen. Er bezieht sich dabei auf den Rechenschaftsbericht der Stadt von 1946. Kirchner sagte MDR AKTUELL: "Dort wurde Rechenschaft abgelegt über die Erfolge des ersten Jahres nach der Bombardierung – was man geschafft hat, wegzuräumen. Und dort sind natürlich auch Zahlen vermerkt. Und in diesem Bericht ist die Zahl 'circa 16.000 Opfer' vermerkt."