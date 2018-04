12.000 Angehörige von Flüchtlingen könnten pro Jahr nach Deutschland kommen. 1.000 Angehörige jeden Monat, ab August. Das soll die Integration der Geflüchteten erleichtern. Doch darum sollte es eigentlich gar nicht gehen, meint Christian Hartmann. Er ist innenpolitischer Sprecher der CDU Sachsen und meint, die Aussetzung hätte beibehalten werden sollen: "Der Subsidaritätsschutz ist definiert worden, um Menschen in einer besonderen Gefährdungslage einen befristeten Aufenthalt in unserem Land zu geben und nicht von langfristigem Hierbleiben und Integration zu sprechen."

50.000 bis 60.000 Menschen könnten nachziehen, wenn sie dürften, so die Prognose von Brücker. Das sei zumutbar, würden die Menschen doch über die Bundesländer verteilt. Und so viele seien noch nicht da. Laut Ausländerzentralregister leben in Thüringen beispielsweise etwa 1.900 Syrer aufgrund einer Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen. In Sachsen-Anhalt sind es 3.200 Personen. In Sachsen ist die Zahl laut Landesdirektion nicht bekannt.