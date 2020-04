Mitte März kündigte Ute Bergner an, nach 44 Jahren aus der FDP austreten zu wollen. In einem Brief an FDP-Chef Thomas Kemmerich schrieb Bergner damals: "Die parteiinternen Geschehnisse vor und nach der Wahl von Thomas L. Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen haben mein Bild von der FDP so erschüttert, dass ich nicht in der Lage bin, es für mich einzuordnen, geschweige denn es anderen gradlinig zu erklären."