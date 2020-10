Eine Ankündigung, für die man bei der FDP in Gera kein Verständnis hat. Ihr Kreisvorsitzender, Falk Nerger, spricht von Erpressung. Schriftlich teilt Nerger MDR AKTUELL mit: "Auch wenn es im Kreisverband Gera (…) unterschiedliche Ansichten gibt, sehe ich persönlich keinen Grund Thomas Kemmerich nicht zu unterstützen. (…) Vielmehr sollte Herr Lindner in der Bundes-FDP mal überlegen, ob er die Probleme an der Basis noch richtig einzuordnen vermag. (…) Eine pauschale Ankündigung seitens des Bundesvorstandes, den Landesverband Thüringen bei einer Wahl Kemmerichs auch finanziell nicht zu unterstützen, klingt nicht nur nach Erpressung, sondern ist ein Schlag ins Gesicht aller Thüringer Kreisverbände, welche auch jahrelang jährlich 25 Euro Sonderabgabe pro Mitglied an den Bundesverband für Landtagswahlkämpfe der FDP in anderen Bundesländern abgeführt haben."