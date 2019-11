20 Jahre lang war er der Chef der sächsischen FDP: Holger Zastrow, 50 Jahre alt, Geschäftsführer einer Dresdner Werbeagentur. Kommt sein Rücktritt womöglich zu spät? Wäre ein neues Gesicht nicht schon im Wahlkampf nötig gewesen?

Nein, das war das beste Gesicht, was die FDP zur Zeit hatte. Das war ich. Holger Zastrow amtierender Chef der sächsischen FDP

Parteikollegen würdigen Zastrow

Nach zehn Jahren außerhalb des Landtags kehrte Zastrows Partei 2004 ins Parlament zurück und wurde 2009 Teil der schwarz-gelben Koalition – diese Erfolge wurden Zastrow zugerechnet. Er sitzt auch im Dresdner Stadtrat, betreibt ein Ausflugslokal und sieht sich selbst als Macher.

Lindners Rolle für den Landesverband

Jung und Alt, Stadt und Land, Frauen und Männer – ihm sei ein Mix genauso wichtig, beteuert Zastrow. Wie dominant der Parteichef wirklich sei, beantwortet Torsten Herbst, der Generalsekretär der sächsischen FDP, diplomatisch:

"Also jetzt gibt’s ja auch Vorwürfe auf Bundesebene, Christian Lindner würde jetzt alles dominieren in der FDP". Bei dieser Kritik müsse allerdings die Frage gestellt werden, warum andere Personen, zum Beispiel ein Stellvertreter nicht auf sich aufmerksam machen würden. Es könne ja auch sein, dass andere sich nicht so engagieren würden wie Lindner.

Jungliberaler fordert neues Partei-Leitbild

Etwas aus seiner Rolle machen, will auch Philipp Hartewig. Der 25-jährige Rechtsreferendar war Chef der Jungliberalen in Sachsen und hat für den Landtag kandidiert. Auf dem Parteitag will er einer der drei stellvertretenden Vorsitzenden werden. Diese Rolle habe bisher eine Repräsentativfunktion und keine Verantwortungsfunktion, betont Hartewig.