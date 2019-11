Bisher hat FDP-Landeschef Thomas Kemmerich von der Einladung nur aus der Presse erfahren. Prinzipiell wäre er bereit, sie anzunehmen. Nur wüsste er zuvor gern, worüber man sprechen will: "Wenn es um die Regierungsbeteiligung, Regierungsbildung geht: Wir werden, ich kann es nur noch einmal betonen, in keiner Form eine Verlängerung von Rot-Rot-Grün mittragen, egal in welcher Form. Wenn eine Einladung über die Zusammenarbeit im Parlament kommt, da sind wir als Demokraten gefragt. Und im Parlament werden wir die Rolle konstruktiv wahrnehmen - und das Beste für Thüringen in konkreten Feldern wie Bildung, Wirtschaftspolitik, Infrastruktur oder auch Polizisten auf der Straße, natürlich auch wahrnehmen."