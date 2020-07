Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich hat es als Kurzzeitministerpräsident zu bundesweiter Bekanntheit gebracht. Für Schlagzeilen sorgte jüngst auch sein Besuch bei einer Anti-Corona-Demo im Mai in Gera , an der auch Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale teilgenommen haben sollen. Der FDP-Kreisverband Nordhausen forderte Kemmerich daraufhin zum Rücktritt auf.

Soweit geht man im Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt nicht. Dessen Vorsitzender Lutz Maier sagt: "Ich denke mal, Thomas Kemmerich hat in den letzten Jahren bereits gezeigt, dass er dieser Partei keinen Schaden zufügen will. Jedoch gehe ich davon aus, dass der Druck auf Kemmerich aus der Partei so hoch sein wird, dass es schwierig wäre, eine erneute Wahl zu gewinnen."

Boelecke stellt fest, dass es drei unterschiedliche Positionen in der FDP gebe: "Ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, wir sollten Sachthemen in den Vordergrund stellen. Es gibt diejenigen bei uns, die sagen: Also nachdem, was da jetzt insgesamt bereits passiert ist, ist Kemmerich untragbar." Und es gebe die dritte Position, dass es nicht an ihm gelegen habe und es falsch wäre, Kemmerich den Shitstorm zum Vorwurf zu machen.