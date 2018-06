Mahmood Hidar Nejad aus dem Iran steht auf dem Rathausturm von Werdau. Er sucht im Gewirr der Straßen das Haus, in das er täglich zum Deutschlernen geht. Der 27-jährige Geflüchtete mit vorläufigem Schutzstatus beginnt am 1. August eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker in Crimmitschau. Die Arbeit gefalle ihm gut, aber er müsse noch besser Deutsch lernen, um später auch mal selbständig arbeiten zu können.