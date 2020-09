"20 bis 30 Prozent arbeiten in Teilzeit"

Allerdings: Laut Tarifvertrag ist es noch immer so, dass Erzieherinnen und Erzieher in Ostdeutschland für den gleichen Tariflohn eine Stunde länger arbeiten müssen. Für 40 Stunden Arbeit erhalten ausgebildete Berufseinsteiger in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 2.829,77 Euro brutto (siehe "Tarifvertrag"; Stufe 8a) – vorausgesetzt sie arbeiten in einer kommunalen Kita. Freie Träger orientieren sich in der Regel am Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst.

"Dazu muss man sagen, dass 20 bis 30 Prozent der Beschäftigten in Sachsen in Teilzeit arbeitet, also weniger als die rund 2.800 Euro Bruttolohn bekommt. Zum Teil werden auch nur Teilzeitstellen ausgeschrieben", sagt Andreas Giersch von der GEW Sachsen. Er ist der Meinung, dass Erzieherinnen und Erzieher besser bezahlt werden müssten als das Lehrpersonal an Gymnasien. "Dort wird nur geerntet, was im elementar-pädagogischen Bereich gesät wurde."

Mindestens genauso ärgert sich der Gewerkschaftssekretär über die Bedingungen in der Ausbildung: "Die Kolleginnen und Kollegen lernen bis zu fünf Jahre unbezahlt. Es sei denn, sie machen die Ausbildung berufsbegleitend." Wie vielerorts im Ausland, gehört die Ausbildung aus seiner Sicht an die Hochschulen, statt an eine Fachschule: "Immerhin wurde das Schulgeld inzwischen abgeschafft."

Mehr als 10.000 fehlende Erzieher allein in Thüringen

Unterstützt werden die Forderungen der GEW durch den aktuellen Ländermonitor der Bertelsmann-Stiftung. Ende August veröffentlichte die Stiftung ihren Jahresbericht zur frühkindlichen Erziehung in Deutschland, den "Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme". Die Studie kommt zu dem Schluss, dass zu viele Kinder von zu wenigen Fachkräften betreut werden. Die Betreuungsschlüssel und die Gruppengrößen in vielen Kitas seien nicht kindgerecht.