Die fehlende Note auf einem Zeugnis kann nicht nachträglich gegeben werden. Auf den Jahresendzeugnissen sollten aber weniger Noten fehlen, sagt Thüringens Bildungsminister Helmut Holter. Im zweiten Halbjahr sollen viele Stunden nachgeholt werden, durch sogenannten "epochalen Unterricht". Das bedeutet, dass ein Fach zwar nur in einem Halbjahr, dafür aber mit doppelter Stundenzahl unterrichtet wird.

Auch Bildungsminister Holter räumt ein, dass auch im Sommer wieder einige Noten fehlen werden. "Wir haben Schulen, an denen Geografie, Musik und andere Fächer über längere Zeit nicht gegeben wurden." Die fehlenden Lehrkräfte auf die Schnelle zu ersetzen, sei ganz schwer.

Oberste Priorität hätten die Abschlusszeugnisse. Aber auch hier haben in den vergangenen Jahren Noten gefehlt: 2017 waren 31 Abschlussklassen in Thüringen davon betroffen, besonders in den Fächern Musik und Kunst.