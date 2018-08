Männliche Ferkel werden kastriert, weil das Fleisch von Ebern einen unangenehmen Geruch entwickeln kann, wenn es erhitzt wird. Aus der Pfanne kann einem dann ein regelrechter Gestank entgegen steigen, der an eine Mischung aus altem Schweiß und Urin erinnert.

Änderungen im Tierschutz schon seit 2013 bekannt

Ferkel sollen ab dem 1. Januar zwar weiter kastriert werden können, aber nicht ohne Betäubung. Das Thüringer Sozialministerium möchte diese Frist ganz klar beibehalten, sagt Pressesprecher Stefan Wogawa: "Diese Änderungen im Tierschutzrecht sind schon seit 2013 bekannt. Das ist eine wirklich lange Zeit. Außerdem liegen drei Alternativen vor, die praxiserprobt sind und angewandt werden können. Deshalb unterstützen wir diese Forderung nach einer Verschiebung nicht."

Raffael Wesoly ist Leiter der Besamungsunion Schwein in Ostdeutschland und selbst Schweinehalter in Thüringen. Er verteidigt seinen Berufsstand: "Es ist nicht so, dass wir uns einfach zurückgelehnt haben und gewartet haben. Aber es ist einfach so, dass in der gesamten Kette, die Wege nicht uneingeschränkt gehbar sind. Somit stehen wir als Ferkelerzeuger schon als die Gelackmeierten da und wissen nicht, wie es weitergeht."

Nachteile beim Impfen der Eber

Es gibt drei Varianten, die das Thüringer Sozialministerium gutheißt. Bei der Immunokastration bekommt der Eber eine Impfung gegen ein körpereigenes Hormon, erklärt Wesoly: "Damit wird die ganze Hodenbildung-Kaskade gestoppt. Das heißt, die Hormonkette wird gestoppt, dass das Tier gar nicht in die Pubertät kommt." Der unangenehme Geruch beim Erhitzen des Fleisches bleibt aus.

Das Sozialministerium weist darauf hin, dass die Immunokastration in Belgien bereits erfolgreich angewendet wird. Dort sei sie aber wieder rückläufig, sagt Wesoly. Diese Tiere ließen sich vermutlich schlechter vermarkten. Ein Grund: Das Fett dieser Tiere ist sehr weich. Regionale Produkte, wie die Thüringer Rostbratwurst oder das Eichsfelder Mett, lassen sich daraus nicht herstellen.

Mangel an Tierärzten absehbar

Das gleiche gilt für die Ebermast. Dabei werden die Ferkel gar nicht kastriert. Dass auch diese Variante möglich ist, beweist André Telle. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Schwein in Thüringen kastriert keines seiner Schweine. Der Markt für Eber sei allerdings begrenzt, gibt Telle zu bedenken und der Ausschuss durch die mögliche Geruchsbildung relativ hoch.

Auch die dritte Variante, die Kastration unter Vollnarkose, hat für Telle mehrere Nachteile: "Sie ist nur anwendbar mit Hilfe eines Tierarztes. So viele Tierätzte haben wir gar nicht, die ständig dabei sein können, um diese Vollnarkose zu verabreichen. Das ist Punkt eins. Aber der noch schwerwiegendere Punkt ist, dass die Tiere im Prinzip für vier fünf Stunden ausgeschaltet werden. Das heißt für diese Eber, eine Benachteiligung an ihrer Mutter." Die guten Plätze an der Zitze der Mutter sichern sich in der Zeit die anderen Ferkel.

Regelungen in anderen Ländern großzügiger

Es gibt noch eine vierte Möglichkeit, die die Schweinehalter am liebsten anwenden würden: Die Lokalanästhesie. Für das Sozialministerium kommt diese Variante nicht in Frage. Zum einen, weil der Schmerz nicht ausgeschaltet, sondern nur vermindert werde. Zum anderen gebe es kein in Deutschland zugelassenes Arzneimittel.