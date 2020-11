Auf geht es zum Barleber See. Denn die Feuerwehr Magdeburg ist auch für die Bergung toter Tiere im Stadtgebiet zuständig als Teil des Seuchenschutzes. Drei bis vier Einsätze hat die Tierfangbereitschaft jeden Tag, bei Unfällen mit Tieren, wenn ein Halter stirbt und das Tier allein zurück bleibt, wenn ein Pferd im Graben landet, was letztes Jahr gleich dreimal passiert ist.

Olaf Illig beruhigt. Nein, der Einsatz mit dem toten Waschbär muss nicht bezahlt werden. Ganz anders war das bei einem aufsehenerregenden Fall in Berlin. Der kleine Hund Skippy hatte sich losgerissen, war mit Leine in einen Dachsbau gesaust und kam nicht mehr raus. Über Stunden hatte die Feuerwehr nach dem Hund gegraben. Und dann erhielt Besitzerin Almut Böttcher die Rechnung. Später sagte sie: "Ich habe damit gerechnet, dass das vielleicht so 5.000 Euros werden. Aber dass da 13.000 Euro auf uns zukommen, das hätte ich nie gedacht."

Minutengenau wird der Einsatz abgerechnet – jedes Fahrzeug, jeder Feuerwehrkamerad, Strom, Material. So ist es in Berlin geregelt. Wäre Skippy dagegen in Magdeburg entwischt, hätte die Halterin nichts bezahlt, erklärt Stephan Severidt, Wachleiter der hiesigen Feuerwehr. "Kostenfrei sind natürlich alle Einsätze, bei denen Tiere in einer Notlage sind, wo ihr Leben bedroht ist oder sie in einer Zwangslage sind, aus der sie sich selbst nicht befreien können." So sieht es das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vor.