Es ist ein schönes Gefühl, wenn erfolgreiche Kinofilme in einem Ort "um die Ecke" entstanden sind. "Das kleine Gespenst", "Heidi" oder "Die Päpstin" wurden teilweise in Mitteldeutschland gedreht oder produziert. Eine Folge davon ist, dass sogenannte Location-Scouts inzwischen gezielt in Mitteldeutschland nach geeigneten Drehorten suchen. Aber was nützt es einer Stadt wie Quedlinburg, wenn ihr Marktplatz Kulisse für einen großen Film wird?

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin für Sachsen-Anhalt