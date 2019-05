Der Neue schlägt lautstark Pflöcke ein, tuschelt man auf den Landtagsfluren. Gemeint ist Hans-Jochen Heinze, der erst seit knapp zwei Monaten der ärztliche Chef der Uniklinik Magdeburg ist. Die Schließung der Krebsstation und die Umverlegung von Patienten der Station Anfang des Monats hatte für großes Aufsehen im Land und in der Politik gesorgt. Es müsse Geld her, und zwar schnell, sagt Heinze:

Die Lage ist ernst. Wir brauchen jetzt sofort die Finanzmittel. Hans-Jochen Heinze, Chef der Uniklinik Magdeburg

Hans-Jochen Heinze, Uniklinik Magdeburg Bildrechte: imago/Hubert Jelinek Man müsse die Angelegenheit differenziert betrachten. Für die Aufarbeitung der aktuellen Probleme, also für die Sicherstellung des Fundaments, würden rund 100 Millionen Euro auf vier Jahre verteilt benötigt, sagt Heinze. Das wären 25 Millionen im Jahr. Und damit kommt der Ärztliche Direktor der Uniklinik genau zur richtigen Zeit. Immerhin bereiten die Ministerien aktuell die Haushaltsverhandlungen vor.

Masterplan für Investitionsentscheidungen gefordert

Wissenschaftsminister Armin Willingmann bleibt hart. Ja es gebe einen Investitionsstau, ja der gehöre behoben, aber dazu brauche es dringend verlässliche Pläne. Konkret einen Masterplan Bau, in dem genau festgeschrieben ist, was wann gebaut werden soll. Dieser sei eine unverzichtbare Voraussetzung für entsprechende Investitionsentscheidungen.

Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Willingmann erklärt: "Der Klinikvorstand entscheidet darin über vorrangige Maßnahmen, er nimmt eine Priorisierung vor. Und dann werden die Anträge ans Finanzministerium gestellt. Nachdem der Aufsichtsrat zugestimmt hat." Diesen Plan gebe es vom Uniklinikum Magdeburg bisher nicht. Es läge nur eine unzureichende Fassung aus dem vergangenen Frühjahr vor.

Linke will 30 Millionen pro Jahr für Unikliniken

Dass es für den Bau an den Unikliniken Konzepte braucht, das denkt auch Hendrik Lange von den Linken. Er ist der wissenschaftspolitische Sprecher der Fraktion. Er glaube allerdings nicht, dass man 100 Millionen, wie sie in Magdeburg die Runde machen, verbaut bekomme. Denn Bau brauche Zeit.

Und deswegen muss man gucken, dass man ein vernünftiges Investitionsprogramm auf den Weg bringt, das sich an den Baukonzepten der Hochschulmedizin entsprechend orientiert. Hendrik Lange, wissenschaftspolitischer Sprecher Linke

In dem am Freitag im Landtag zur Debatte stehenden Antrag, fordert die Linke je 30 Millionen Euro pro Jahr für die beiden Unikliniken im Land. Dabei soll ein Teil in die Anschaffung von sehr kostspieligen Geräten fließen, der andere in den Bau.

Barmer hält Unikliniken für ausreichend finanziert

Aus Sicht der Barmer waren die Unikliniken in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren auskömmlich finanziert. Um die finanziellen Schwierigkeiten auszuräumen, schlägt der Landesgeschäftsführer der Barmer, Axel Wiedemann, eine Holding vor. Die Unikliniken in Halle und Magdeburg bleiben selbstständig, haben aber gemeinsame Bereiche wie Abrechnung, Einkauf oder Apotheke.