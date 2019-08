Die Klinik würde also den Richter anrufen und gleichzeitig einen Antrag per Fax an das Gericht senden, erzählt Richter Heiß. "Am Telefon lässt sich der Richter kurz die Lage schildern. Dann fährt der Richter in die Klinik, hört den Betroffenen an und der Richter trifft vor Ort die Entscheidung."