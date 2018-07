Jede Sekunde wird in Sachsen fast ein Quadratmeter Grünfläche zugebaut. Kritiker sprechen von "Flächenfraß" und fordern ein Umdenken.

Bildrechte: dpa

Beton statt Blumen "Flächenfraß" in Sachsen

Das Bild prägt viele Stadtränder: Auf dem Weg zur Autobahn folgen Einkaufscenter auf Baumärkte auf Logistikfirmen. Das ist ein Beispiel für "Flächenverbrauch", wie die offizielle Bezeichnung lautet. Kritiker sprechen von "Flächenfraß". Sie befürchten eine Versiegelung des Bodens und wollten den Flächenverbrauch in Bayern per Volksbegehren eindämmen. Der Verfassungsgerichtshof lehnte das als unzulässig ab. Wie steht es um den Flächenverbrauch in Sachsen? Herrschen dort bayrische Verhältnisse?

von Christine Reißing, MDR AKTUELL