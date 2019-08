Sollte sich die Steuer auf Fleisch erhöhen, kämen die Mehreinnahmen in Meyers Betrieb nicht an. "Diese Steuer bedient ausschließlich fiskalische Interessen. Wenn ich 19 Prozent Mehrwertsteuer bekomme, muss ich die an den Fiskus abführen."

Er müsste also auf den Staat vertrauen, der das Geld den Betrieben zuweisen würde. Das könne schon an den verwaltungstechnischen Regelungen scheitern. Grund sei die föderale Struktur, die den Prozess in die Länge ziehen würde, befürchtet Meyer.



Bis Verordnungen und Gesetze gültig seien, würde es seine Zeit brauchen und es dauere noch länger, bis die dann auch bei den Betrieben ankämen, kritisiert Meyer. "Das hat in der Vergangenheit nur mäßig funktioniert. Warum soll das jetzt auf einmal funktionieren?"