"Taskforce Abschiebung" - ein militärischer Name, der nach Menschen in Uniform klingt, die aktiv nach abgetauchten Asylbewerbern fahnden. Doch die Realität ist viel unspektakulärer, erklärt Christa Dieckmann, die am Innenministerium für die Taskforce zuständig ist. Es gehe um zwei Gruppen mit jeweils vier Mitarbeitern.

Dann wird eine Fahndung oder eine Auskunftsfeststellung eingeleitet. Das heißt aber nicht, dass die Polizei mit einem Foto auf die Suche geht. Es gibt ein zentrales Datensystem, in dem vermerkt wird, dass ein Asylbewerber ausreisen muss, aber nicht auffindbar ist. Dann kommt der Zufall ins Spiel, wenn zum Beispiel am Bahnhof die Bundespolizei den Ausreisepflichtigen nach seinen Papieren fragt.

Dass noch Asylbewerber mit mehreren Identitäten registriert sind, hält Christa Dieckmann für unwahrscheinlich. Denn die Fingerabdrücke sind in einem zentralen Register erfasst, so können die Behörden die Daten abgleichen.



Doch der Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri habe gezeigt, dass die Regeln nicht immer eingehalten würden. Daran erinnert SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben. Er geht davon aus, dass es unter den abgetauchten Asylbewerbern durchaus einige "Phantome" mit Mehrfachidentitäten gibt. Und er zweifelt am Erfolg der Taskforce.



Erben sagt: "Ich bin ein Skeptiker, wenn man sagt, wir machen jetzt mal eine neue Organisation und dann klappt das alles super, um dann Monate später einräumen zu müssen, hat doch nicht so geklappt. So ist das auch mit der Taskforce."