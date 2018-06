Sachsen: Hilfen auf Rechnung

Das meiste Geld für Fluthilfen ist mit rund 2 Milliarden Euro in Sachsen bewilligt worden.

Die Freiwillige Feuerwehrauf dem Marktplatz in Grimma. Die Innenstadt wurde im Juni 2013 überflutet. Bildrechte: dpa Davon wurden nach Angaben des Umweltministeriums bislang rund 1,34 Milliarden Euro an die Betroffenen ausgegeben.



Die ausstehenden 660 Millionen Euro begründete eine Sprecherin des Ministeriums mit größeren und komplexeren Baumaßnahmen in der kommunalen und staatlichen Infrastruktur, an denen noch gearbeitet werde. In Sachsen werden dem Ministerium zufolge die Hilfen erst nach Vorlage entsprechender Rechnungen ausgezahlt.

Sachsen-Anhalt: Planungen und Genehmigungen verzögern Zahlung

In Sachsen-Anhalt sind nach der Flut 2013 Hilfen in Höhe von 1,31 Milliarden Euro bewilligt worden. Darunter befanden sich laut der Investitionsbank und Landesverwaltungsamt rund 400 Millionen Euro für Unternehmer, Wohneigentümer und Ferienhausbesitzer sowie 909 Millionen Euro für die Beseitigung von Flutschäden an Kultureinrichtungen sowie kommunaler Infrastruktur. Freiwillige Helfer in Pechau bei Magdeburg befüllen während der Flut im Juni 2013 Sandsäcke. Bildrechte: dpa