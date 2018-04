Im nun vorgelegten Konzept hält Bildungsminister Tullner an den Förderschulen fest. Eine Abschaffung werde es mit ihm nicht geben, sagt er: "Wir sagen jetzt, dass Förderschulen eine Zukunft in diesem Land haben. Das steht auch im Koalitionsvertrag drin. Deshalb bin ich bei der Formulierung des Konzeptes optimistisch gewesen. Das war ich zu recht, schließlich haben wir es ja auch beschlossen." Die Entäuschung, die da jetzt im Raume stehe, zeuge von einer ganz anderen anderen politischen Vorstellung. "Aber dafür gibt es im Moment die Mehrheiten nicht", sagt Tullner. "Und ich werde auch alles dafür tun, dass es diese Mehrheiten auch zukünftig nicht geben wird."

Die Enttäuschung, von der der Minister spricht, war hörbar. Koalitionspartner SPD und Grüne zeigten sich unzufrieden. Man sei in die Formulierung des Konzeptes nicht eingebunden gewesen. Das sei schade, heißt es. Trotzdem sehen die Koalitionspartner noch Chancen, sich einzubringen. Es werde noch intensive Diskussionen im Bildungsausschuss geben, so Angela Kolb-Janssen.

Trotz des vorgelegten Konzepts sei aber noch nichts verloren, so Aldag: "Jetzt geht es vom Kabinett in den Landtag. Jetzt haben Fraktionen, Koalition und Opposition die Möglichkeit, an diesem Förderschulkonzept zu arbeiten. Wir wollen inhaltlich arbeiten und mit Anhörungen. Wir schauen mal, ob man da noch etwas verbessern kann."

In einer idealen Welt würden alle Kinder an einer Schule lernen, so Aldag. Er stelle sich da immer ein großes Haus vor, in dem alle Kinder zusammen seien und je nach Bedarf gefördert werden könnten. Aktuell sei das unrealistisch. Das wisse er schon, sagt Aldag und winkt ab. Trotzdem wolle er dafür kämpfen.