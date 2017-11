Das Kultusministerium in Sachsen hat nach dem Sachsen-Monitor 2016 die Notbremse gezogen. Die inzwischen zurückgetretene Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) berief eine Expertenkommission ein. Die Bildungs-Fachleute erarbeiteten ein Grundsatzpapier zur politischen Bildung, das nun in die Lehrpläne einfließen soll.



Ganz reibungslos funktioniert das jedoch nicht. So sollen etliche Vorschläge der Kommission erst kommendes Jahr im Ministerium geprüft werden. Bevor die Grundsätze also in den Klassenzimmern ankommen, kann es noch dauern.