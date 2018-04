Kandidatur um Oberbürgermeisteramt Frank Richter muss Stiftung Frauenkirche verlassen

Es wird ein kurzes Intermezzo – ein reichliches Jahr hat Frank Richter in der Stiftung Frauenkirche die Bildungsarbeit gemanagt. Nun will der ehemalige Direktor der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung selber Politik machen und Oberbürgermeister in Meißen werden. Dass er die Stiftung dafür ganz verlassen muss, war Richters Entscheidung.

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL