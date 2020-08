Coronavirus und Justiz Sachsen setzt Freiheitsstrafen nicht mehr aus

"Nicht sinnvoll", so bezeichnet Manuel Matzke die Entscheidung Sachsens, bisher ausgesetzte Haftstrafen wieder zu vollstrecken. Matzke ist Sprecher der Gefangenen-Gewerkschaft GGBO . Niemand könne einschätzen, wie sich das Corona- Infektionsgeschehen entwickeln werde, sagt er: "Wir gucken in die Bundesrepublik und können sehen, dass einige Bundesländer von einer zweiten Welle sprechen . Und man sollte sich wirklich Gedanken machen, ob es sinnvoll ist, gerade Ersatzfreiheitsstrafler ins Gefängnis zu stecken."

Hier sollte man sich halt wirklich an Berlin orientieren und sagen: Da gab es die Möglichkeit und gibt es die Möglichkeit der Amnestie. Das sollte in Sachsen auch funktionieren.

Auch Juliane Nagel spricht sich dafür aus. Sie sitzt für Die Linke im sächsischen Landtag und ist Mitglied im Justizvollzuganstalts-Beirat in Leipzig. Nach ihren Worten ist es auch möglich, Ersatzfreiheitsstrafen in gemeinnützige Arbeit umzuwandeln. Das würde auch die Situation in den Gefängnissen entspannen: "Der JVA-Leiter in Leipzig hat uns sehr eindrücklich dargestellt, wie entspannt die Situation da war aufgrund der ausgesetzten Freiheitsstrafen." Für das Personal und die Gefangenen sei die Situation so verträglich zu händeln gewesen, sagt Nagel. Zugleich erklärt sie: "Corona hat die sächsischen Gefängnisse im Wesentlichen verschont, aber man sollte nie sicher sein, dass es nicht passieren kann."