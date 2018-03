Feuerwehrverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen plädieren für mehr Unterstützung bei der Absicherung ihrer Kameraden nach Unfällen im Einsatz. Das ergab eine Umfrage für den MDR. So sollen demnach auch Lebensgefährten in die Absicherung von Todesfällen einbezogen werden.



Bislang gilt der Schutz beim tödlichen Unfall nur für Eheleute und eingetragene Partner. Der Thüringer Verbandvorsitzende Oschmann sagte: "Die Lebensgefährtin ist bei einem tödlichen Unfall raus aus dem Schutz. Das halten wir für überholt. Deshalb wollen wir, dass Lebensgefährten Ehepartnern gleichgestellt werden." Oschmann forderte außerdem eine hohe Witwenrente unabhängig von Alter und Heiratsurkunde der Hinterbliebenen.

Witwenrente Große Witwenrente:

Die große Witwen- oder Witwerrente wird Hinterbliebenen unter anderem unter der Voraussetzung gezahlt, dass sie älter als 45 Jahre und 4 Monate sind, ein minderjähriges oder behindertes Kind versorgen oder erwerbsgemindert sind. Betroffene erhalten 55 Prozent der Rente, die die Versicherung dem verstorbenen Partner zum Todeszeitpunkt gezahlt hat oder hätte.



Kleine Witwenrente:

Bei der kleinen Witwenrente werden 25 Prozent zeitlich befristet auf zwei Jahre gezahlt.

Probleme mit Vorerkrankungen

Die Feuerwehrverbände empfehlen zudem einen besseren Schutz von Feuerwehrleuten, deren Schaden nach einem Unfall im Einsatz nicht durch die Unfallkasse reguliert wird, weil die Versicherung den Schaden auf einen sogenannten Vorschaden zurückführt, wie zum Beispiel ein bereits vorgeschädigtes Knie. Laut Deutschem Feuerwehrverband verweigert die Unfallkasse pro Jahr in 400 Fällen die Regulierung. Der Vizevorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen, Roland Voigt, sagte dem MDR, die Helfer setzten sich freiwillig für das Leben und Wohl anderer ein.

Wenn ihnen im Einsatz etwas passiert, darf die Gesellschaft nicht über mögliche Vorerkrankungen nachdenken. Roland Voigt | Landesfeuerwehrverband Sachsen

Gesundheitscheck schon bei Eintritt in die Feuerwehr

Der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbands Sachsen-Anhalt, Kai-Uwe Lohse, kritisierte, im Krankheitsfall nehme die Prüfung von Vorerkrankungen durch die Unfallkasse teilweise abstruse Formen an. Springe die Kasse nicht ein, würden viele Betroffene klagen oder versuchen, Leistungen von anderen Stellen zu bekommen. Nicht in allen Fällen gelinge das. "Wenn die Betroffenen viel Pech haben, bedeutet das den sozialen Abstieg", sagte Lohse. Gleichzeitig spiele die Abfrage von Schäden beim Eintritt in die Feuerwehr kaum eine Rolle. Er forderte deshalb, die gesundheitlichen Zugangsvoraussetzungen zu verschärfen.

Sachsen: Angleichungen werden überprüft

In den einzelnen Ländern wird mit Schadensfällen bislang unterschiedlich umgegangen. Der Landesverband der Freiwilligen Feuerwehr in Sachsen hat bereits im November einen umfangreichen Forderungskatalog aufgestellt. Darin wird unter anderem die gleiche soziale Absicherung bei Unfällen und Todesfällen für Angehörige gefordert, die auch für Berufsfeuerwehrleute gilt. Weil es aber bei den Kommunen und beim Land angestellte Berufsfeuerwehrleute gibt, vergleichen derzeit die Fachleute des Verbandes die Versicherungskonditionen, um für die freiwilligen Helfer das Bestmögliche aushandeln zu können. Außerdem hat die Unfallkasse zusammen mit den Verbandsvertretern der Feuerwehr einen Entschädigungsfonds angeregt, aufzulegen von der Feuerwehr. Der Sachstand hierzu ist laut Unfallkasse noch offen.

Überdies hat die Freiwillige Feuerwehr die Stiftung "Hilfe für Helfer" gegründet. Sie springt beispielsweise ein, wenn das eigene Haus überschwemmt wird, während der Helfer im Einsatz ist, oder bei schicksalsbedingten schweren Erkrankungen. Sie vergibt auch Kredite bei Notlagen.

Sachsen-Anhalt: Landesfonds bisher ein Mysterium

In Sachsen-Anhalt sollen Unfallfolgen über einen Landesfonds in Höhe von 15.000 Euro abgemildert werden. Theoretisch können die Kommunen zudem Fonds zur weiteren Absicherung der freiwilligen Helfer einrichten. Die entsprechende Reform des Brandschutzgesetzes wurde dem Feuerwehrverband zufolge Ende 2017 beschlossen. Doch Landesverbandschef Lohse zufolge gibt es ein Problem: "Bis heute weiß niemand, wie die Fonds bedient werden und welche Regularien dort gelten." Er sprach für eine zentrale Regelung aus, sodass die Helfer überall mit gleich hohen Hilfen rechnen können. Tatsächlich kommt das entsprechende Gesetz auch nach Einschätzung der für das Land Sachsen-Anhalt zuständigen Unfallkasse Mitte noch nicht zum Tragen.

Thüringen: Zusatzversicherung für Kameraden

Bundesweit einheitliche Pauschalen für die Helfer in Not fordert auch der Thüringer Feuerwehr-Verband. Dort sind die Helfer, wie in Sachsen-Anhalt, über die Unfallkasse Mitte versichert. Außerdem wird jeder über seine Gemeinde zusatzversichert. Verbandschef Lars Oschmann zufolge bedeutet diese Zusatzversicherung ein Zubrot zu den Leistungen der Unfallkasse, das es nur gibt, wenn der Schaden von der Unfallkasse reguliert wird. Weitere Unterstützungsleistungen befinden sich nach Angaben der Unfallkasse Mitte zwischen erster und zweiter Lesung im Landtag.

In Thüringen gibt es außerdem die Opitz-Neubauer-Stiftung. Sie wurde nach dem Tod zweier Feuerwehrleute gegründet und unterstützt nach Angaben von Geschäftsführer Alexander Balsczy Feuerwehrleute, die bei Unfällen wegen Vorerkrankungen nicht von der Unfallkasse unterstützt werden. In absoluten Härtefällen hilft die Stiftung mit pauschalen Einmalbeträgen. Das Geld stammt aus aus Spenden und Zuwendungen der Landkreise und Kommunen.

