Behörden Initiativen für mehr Freundlichkeit im Öffentlichen Dienst

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil findet, dass in puncto Bürgerfreundlichkeit beim öffentlichen Dienst noch Luft nach oben ist. Er fordert: Insbesondere in Jobcentern sollten die Mitarbeiter weniger herablassend und dafür freundlicher sein. Was halten die Menschen in Sachsen von dieser Kritik?

von Linda Schildbach, MDR AKTUELL