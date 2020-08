Nicht jeder 5G-Gegner glaube auch an eine Verschwörung, betont Benjamin Winkler. Er befasst sich bei der Amadeu Antonio Stiftung in Sachsen mit Verschwörungsideologien und sagt: "Es gibt natürlich auch Gruppen, die vielleicht wirklich in Anführungszeichen 'nur' bei sich in der Nachbarschaft Protest machen, weil dort geplant ist, 5G-Funkmasten oder Teststationen einzurichten. Das beobachten wir in Sachsen aber eher marginal. Wir nehmen schon wahr, dass diese Ablehnung von 5G in Sachsen eher eingebettet in das Milieu derer, die generell an Verschwörungen jeder Art glauben."