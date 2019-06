Die Beethovenstraße im Leipziger Musikerviertel gehört auch zu den neuen Fahrradstraßen. Ein Schild zeigt es an. Auch vier weitere Straßen gleich in der Nachbarschaft sind seit wenigen Tagen Fahrradstraßen. Sie verbinden die S-Bahn-Station am Leuschner-Platz mit dem Clara-Zetkin-Park.

Da konnte man vorher auch vorher auf der Straße grillen. Daraus jetzt medienwirksam einen Fahrradbereich zu machen, ist ein gutes Signal, aber jetzt keine grundlegende Veränderung in der Stadt. Es ist nicht so, dass die jetzt das Musikerviertel für die Fahrradfahrer öffnen, das war eh schon offen.

So sehen die Schilder für Fahrradstraßen aus. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Immerhin gehört Leipzig laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des ADFC zu den drei fahrradfreundlichsten Großstädten Deutschlands. Und das, obwohl die Zahl der Unfälle mit Fahrradfahrern im vergangenen Jahr gestiegen ist und sechs Radfahrer sogar ihr Leben verloren. Es gibt noch sehr viel zu tun, weiß Christoph Waack, der Radbeauftragte der Stadtverwaltung. So fehle Leipzig z.B. ein Konzept, wo und wie viele Fahrradstraßen es in Zukunft geben soll.



Dies müsse weiter forciert werden und ein geschlossenen Radwegenetz entstehen, in dem der Radverkehr sicherer abgewickelt werden könne. Nur sei dies eine Frage der Finanzierung und der bereitsgestellten finanziellen Mittel sowie der planerischen Kapazitäten in der Stadt Leipzig, um diese ganzen Maßnahmen realisieren zu können.