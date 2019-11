Doch immer wieder war dieser Punkt verschoben worden. Faber intervenierte daraufhin im Bundesverteidigungsministerium und machte auch im Ausschuss Druck. Er sagt, er habe die Befürchtung, dass man einfach mit dem Ergebnis der Ausschreibung nicht zufrieden sei - nämlich, dass ein schwedisches Unternehmen den Zuschlag bekomme. "Nur wenn man kein nichtdeutsches Unternehmen haben will, dann darf man nicht europäisch ausschreiben", meint Faber.

Der Betrieb des Zentrums muss alle fünf Jahre neu und europaweit ausgeschrieben werden. Rheinmetall hatte in den letzten 10 Jahren die Nase vorn, beim letzten Mal bekam Saab Deutschland den Zuschlag. Weil sich die deutsche Waffenschmiede vor Gericht gegen die knappe Entscheidung beim Vergabeverfahren wehrte, hatte sich die Übergabe des militärischen Trainingszentrums der Bundeswehr fast ein Jahr lang hingezogen.

Der Liberale Marcus Faber sah wegen der Verzögerung Schadenersatzzahlungen an Saab auf die Steuerzahler zukommen und Konsequenzen für das Übungszentrum in seiner Heimat:

Da hängen in der Summe 600 bis 800 Arbeitsplätze dran, je nachdem ob man die Bundeswehrangestellten dazu zählt. Indirekt einige Tausend.

Das sei in einer wirtschaftlich schwachen Region wie der Altmark ein wichtiger Faktor, sagt Faber. Deshalb sei es ihm auch so wichtig gewesen, einen reibungslosen Übergang und Weiterbetrieb sicherzustellen.

In dem Gebiet zwischen Haldensleben, Gardelegen und Stendal kann die Bundeswehr heute Interventionen von Luft-und Bodentrupps simulieren, sie kann Kämpfe in Städten üben, aber auch Gefechtssituationen mit Panzerverbänden.

Die Bürgermeisterin von Gardelegen, Mandy Schumacher, beschreibt die Dimension: "Das ist ein riesiger Gebäudekomplex. Wir sprechen hier nicht nur von einer Kaserne, sondern von einem riesigen Gebiet, das ja auch 'be-übt' wird und wo auch gerade jetzt noch Sachen gebaut werden. Es wird ja erweitert, in der Nähe dazu wird ja auch Schnöggersburg gebaut", führt sie aus. Das Gefechtsübungszentrum sei nicht nur einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region, sondern auch gesellschaftlich aktiv und wichtiger Ansprechpartner. Vor Ort habe man das Gerangel um den Betreiberwechsel aber nicht gemerkt.

In der Übungsstadt Schnöggersburg können Soldaten den Häuserkampf üben. Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Marcus Faber, der auch Partei-Vize der FDP in Sachsen-Anhalt ist, kann sich über die Einstellung der Millionen in den neuen Bundeshaushalt dennoch nicht so recht freuen.