Flucht und Migration Aktuelle Situation für Geflüchtete in Sachsen

Die humanitäre Lage auf den griechischen Inseln spitzt sich immer weiter zu, eine "Koalition der Willigen" will deshalb 1.500 Kinder und Jugendliche in der EU aufnehmen. Für Deutschland bedeutet das 400 Personen, für Sachsen 15 bis 20. Klingt erstmal wenig. Das große Thema Flucht aber steht nun wieder mehr im Fokus als in den vergangenen Monaten. Wir haben deshalb mal nachgefragt: Wie viele Geflüchtete nimmt Sachsen derzeit überhaupt auf – und woher kommen sie?

von Christine Reißing, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL