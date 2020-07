Für den Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben von der mitregierenden SPD sind die Überlegungen um die Behörde nachrangig. Entsprechend deutlich ist seine Kritik: "Ich glaube, das ist kein Thema, das man nun als großen Erfolg verkaufen kann. Das ist eine Behörde, die letztendlich das legalisieren soll, was man an illegalem Tun nicht in den Griff bekommen hat."

Für die Zustimmung seiner Fraktion sieht Erben aktuell schwarz: "Eins ist für uns klar, und das ist ja in SPD-Fraktionen auch in anderen Bundesländern so der Fall: Ohne einen deutlich verbesserten Spielerschutz im Gesetz wird es von uns auch keine Zustimmung zum Staatsvertrag geben. Und da ist jetzt vor allem das Innenministerium und die Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt am Zuge, die da Vorschläge unterbreiten müssen."