Durch ein längeres gemeinsames Lernen könnten Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler in ihren Stärken und Schwächen besser in den Blick nehmen und entsprechend fördern. Denn an Gemeinschaftsschulen lernen alle Kinder bis zur achten Klasse gemeinsam, erst dann trennen sich die Zweige – je nachdem, welcher Abschluss angestrebt wird.

Alexander Pistorius rät den Sachsen, die neue Schulform mit ausreichend Zeit und Verlässlichkeit einzuführen. Bei Eltern und Schülern sollte das neue Modell offen und breit kommuniziert werden "und allgemein als Bereicherung verstanden werden".

Gemeinschaftsschulen: Schon jahrelange Erfahrung in Thüringen

Auch das Bildungsministerium in Thüringen sieht die Gemeinschaftsschule als "Erfolgsgeschichte". Die Schulform gibt es dort bereits seit 2011. Laut Frank Schenker, Sprecher des Bildungsministeriums, existieren derzeit 69 Gemeinschaftsschulen - 51 in staatlicher und 18 in freier Trägerschaft.

Schenker lobt die "individuelle Förderung". Schüler seien in den verschiedenen Fächern unterschiedlich leistungsstark. "An der Gemeinschaftsschule haben sie die Möglichkeit, in drei Anspruchsebenen zu lernen und so gezielt ihre Stärken auszubilden", sagt er. Gemeinschaftschulen könnten auch als kleine Schulen bestehen und seien deshalb eine Alternative zur Erhaltung von Schulen im ländlichen Raum. Zudem stärke das längere gemeinsame Lernen in heterogenen Lerngruppen das Zugehörigkeitsgefühl.