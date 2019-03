Eine Initiative in Sachsen fordert die Einführung der Gemeinschaftsschule, in der Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse gemeinsam lernen.

Sachsen Mehr als 30.000 Unterschriften für Gemeinschaftsschule

In einer Gemeinschaftsschule lernen alle Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse zusammen – egal wie leistungsstark sie sind. Dadurch würden alle optimal gefördert und dazu noch der soziale Zusammenhalt gestärkt, so die Idee. In einigen Bundesländern gibt es solche Schulen schon seit Jahren, in Sachsen jedoch nicht. Eine Initiative will das ändern und hat bereits über 30.000 Unterschriften gesammelt. Doch es gibt auch Gegenwind.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL