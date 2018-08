Wie stark ein Gefangener bei Gericht bewacht wird, das hängt davon ab, welches Risiko von ihm ausgeht und wie hoch die Fluchtgefahr ist. Das erklärt Richter Christian Löffler vom Landgericht Magdeburg. Deshalb können eigentlich nur Gefangene fliehen, die nicht als Gefahr für die Öffentlichkeit angesehen werden.

Löffler sagt dazu: "So wie hier im konkreten Fall. Hier ist der Haftbefehl nur deswegen ergangen, um die Durchführung der Hauptverhandlung zu sichern." Es sei nicht nachvollziehbar, warum der Angeklagte überhaupt geflohen sei.

Vorgeworfen wurden dem Mann im Wesentlichen Ladendiebstähle, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. In schwereren Fällen werden den Gefangenen zusätzlich Fußfesseln angelegt.

Justizministerium spricht von Einzelfällen

Für das Justizministerium handelt es sich hierbei klar um Einzelfälle. Auf Anfrage von MDR AKTUELL erklärte es schriftlich: "Angesichts von mehreren tausend Zuführungen im Jahr sind zwei Entweichungen keine Zahl, die eine Sicherheitslücke impliziert. Jeder Fall ist anders gelagert und wird von den jeweils zuständigen Gerichten ausgewertet und die Abläufe überprüft. Diese werden dann gegebenenfalls geändert, um Schwachstellen zu beseitigen."

Insgesamt hat es in den vergangenen zwei Jahren in Sachsen-Anhalt drei Gefangene gegeben, die bei einem Gerichtstermin geflüchtet sind, erklärt das Justizministerium. Zum Vergleich: In Thüringen gab es einen Fall und Sachsen gar keinen.

Viele Wachtmeister zu alt

Die Schwachstelle liege in der Personalpolitik, findet Rolf Ihlau aus Stendal. Er ist der Vorsitzende vom Landesverband des Justizwachtmeisterdienstes. Denn bei Gericht sind sie für die Sicherheit und Bewachung der Gefangenen zuständig. Im Schnitt seien die Justizwachtmeister einfach viel zu alt, klagt Ihlau. Die Kollegen hätten zum großen Teil die 50 schon weit überschritten, seien teilweise sogar schon über 60 und demzufolge dem jungen Klientel nicht mehr so gewachsen.

Bei Ausbildung gespart

An den kleineren Amtsgerichten stehen dann im Zweifel nicht einmal Wachtmeister an den Ein- und Ausgangsschleusen zur Kontrolle. Zu lange sei an Neueinstellung und Ausbildung gespart worden, kritisiert auch Sascha Jänicke vom Landesverband der Deutschen Justiz-Gewerkschaft. Das Problem sei, dass nicht alle der derzeit 223 eingestellten Justizwachtmeister auch einsatzfähig seien. "Weil es Kollegen gibt, die aufgrund des Alters oder Krankheiten, länger krank, dauerkrank sind. Da reden wir von zirka 40 Wachtmeistern weniger", sagt Jänicke.

Zu wenig Geld vorhanden

Erst seit knapp acht Jahren wird Nachwuchs wieder ausgebildet, zehn Kandidaten pro Jahr. Doch im Justizministerium hat man inzwischen das Problem erkannt. So wurde "die Belastungssituation im Justizwachmeisterdienst zum Anlass genommen, in diesem Jahr anstatt 10 Anwärter/-innen insgesamt bis zu 16 Anwärter/-innen zum Vorbereitungsdienst zuzulassen", heißt es in einem Schreiben des Justizministeriums.

Laut der Behörde werden in zehn Jahren weniger als 100 aktive Wachtmeister in Rente gehen. Die Verbände gehen jedoch von mehr aus und bezweifeln, dass der aufkommende Bedarf in Zukunft gedeckt werden kann. Allerdings lobt Jänicke auch die Zusammenarbeit mit Ministerin Anne-Marie Keding und zeigt Verständnis. "Das Justizministerium würde sicherlich auch Bedienstete – ob das nun im mittleren Dienst ist oder im Wachtmeisterdienst – noch einstellen", sagt er. "Das Problem sind eben die Finanzen."