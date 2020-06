Bleibt die Frage, ob das Geld wirkt. Oder haben wir bald schöne Gemeinden, in denen keiner mehr lebt? Sachsens Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, findet, man solle nicht so schwarz sehen. "Also ich muss ihnen sagen, wenn wir nicht mit Optimismus an den Prozess rangehen, dann ist er sowieso schon gescheitert. Dieser psychologische Faktor, den Leuten Mut zu machen, diesen Optimismus auch selbst auszustrahlen. Ja, manches wird zu kompliziert sein, manches wird länger dauern als wir denken. Aber die Chance jetzt ergreifen und den ganzen Prozess erfolgreich umzusetzen, also den Optimismus müssen wir gemeinsam in die Region hineintragen."