Laut Ministeriumssprecherin Susann Meerheim wird jetzt gegen den Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Hält auch die höhere Instanz die Gesundheitsbestätigung für unangemessen, gibt es für das Kultusministerium keine Wahl. Das zumindest sagt Andreas Jakubietz, Fachanwalt für Verwaltungsrecht. "Die Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden, also auch die der Landesregierung. Sie müsste dann ihre Verordnungen, auf die das gestützt ist, aufheben. Oder anders gestalten."

Der Landeselternrat hofft, dass es so kommt. Das Kultusministerium auf der anderen Seite will an der Gesundheitserklärung festhalten – wenn auch nicht für immer: "Es ist ja auch nicht so, dass es ein Dauerzustand sein soll. Es ist jetzt ein Teil des Konzeptes. Und jetzt müssen wir in Zukunft schauen, wie es weitergeht, ob weitere Lockerungen stattfinden können."