Bildungswesen in Sachsen Politiker und Lehrer: Gewalt an Schulen strenger ahnden

Ein Lehrer wird zusammengeschlagen, Schüler verschiedener Klassen schlagen aufeinander ein, der Banknachbar wird gemobbt – wenn solche Meldungen die Runde machen, egal ob in den Medien oder im Schulumfeld, dann machen sich nicht nur Eltern Sorgen. Politiker und Lehrer in Sachsen fordern, sich genauer mit Gewalt an Schulen zu befassen. Doch gibt es auch Zahlen, ob die Gewalt in Schulen zugenommen hat? Und was muss sich ändern?

von Astrid Wulff, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL