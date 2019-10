Sachsen Polizei fordert von "Kenia" mehr Personal

Die kleinere der zwei Gewerkschaften, die Deutsche Polizeigewerkschaft in Sachsen, fordert sogar 3.500 Stellen mehr. Sorgen macht der Gewerkschafts-Chefin Cathleen Martin außerdem das Polizeigesetz , das eigentlich im Januar in Kraft tritt. Doch das Sondierungspapier zeigt, dass CDU, Grüne und SPD sich nicht einig darüber sind, ob das Gesetz noch mal geändert werden sollte. Das betrifft die Kennzeichnungspflicht von Polizisten genauso wie die sogenannte Quellen-TKÜ, mit der verschlüsselte Handy-Chats mitgelesen werden können.

Martin sagt, sie sei in Sorge, dass das Polizeigesetz noch verändert oder gestoppt wird. Sie hoffe, dass der Großteil des Gesetzes so bleibe. Derzeit würden die Polizisten schon entsprechend geschult. Unpassend findet Cathleen Martin außerdem einen anderen Absatz aus dem Sondierungspapier. Die drei Parteien wollen demnach ein Leitbild entwickeln, nach dem die Polizei demokratischen Werten und gesellschaftlicher Offenheit und Transparenz verpflichtet ist.

Hagen Husgen von der Gewerkschaft der Polizei hingegen befürwortet ein solches Leitbild. Aus seiner Sicht spielen die Parteien mit dem Gedanken an ein Leitbild darauf an, "dass in der letzten Zeit auch die Aus- und Fortbildung etwas leidet in der sächsischen Polizei". So habe beispielsweise die politische und gesellschaftliche Bildung immer den Kürzeren gezogen "weil wir aufgrund des Personalmangels einfach nicht in der Lage sind, Leute zur Fortbildung zu schicken". Hier sieht Sachsens GDP-Chef dringenden Handlungsbedarf und ist damit wieder bei seiner wichtigsten Forderung nach mehr Polizisten.