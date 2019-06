Bei Dresden formte die Eiszeit eine Landschaft, die Vögel lieben: Die Moritzburger Kleinkuppen. Es sind bewaldete Hügel in offener Grünfläche. Eigentlich ein idealer Ort zum Brüten. Eigentlich. Denn durch den Einsatz von Pestiziden wie Glyphosat sind dort – in einem europäischen Vogelschutzgebiet – Vögel verschwunden .

Matthias Schrack kümmert sich seit seinem zwölften Lebensjahr um die Feldlerche und ihre Brut. Andere Vögel sind aus den Kleinkuppen inzwischen verschwunden. Das Rebhuhn ist seit 2008 weg. Die seltenen Küken hatten hier keine Chance mehr zum Überleben. "Ich bin enttäuscht über Behörden und Politiker in der EU, Deutschland und Sachsen", sagt der ehrenamtliche Vogelschützer. Denn diese stellten den Profit und nicht den Naturschutz in den Mittelpunkt.

Für die Profite der Agrarindustrie würden hier Naturschätze geopfert , wie der seltene Kiebitz. "Bis 1990 war dieser hübsche Vogel in großen Brutbeständen vorhanden", sagt Schrack. In diesem Jahr sei nur ein Brutplatz belegt gewesen und der ohne Erfolg. Schrack macht die intensive Landwirtschaft mit Pestiziden wie Glyphosat verantwortlich.

An dieser Stelle wächst Zuchtgras als Viehfutter – und das wird teilweise mit Glyphosat behandelt, sagt der zuständige Landwirt in Marsdorf. "Zur Stoppel-Behandlung wird Glyphosat angewandt. Eine Herbizidbehandlung müssen wir machen und dann im Frühjahr Fungizid und gegebenenfalls müssen wir dann einschreiten. Große Einschränkungen gibt es da nicht", erklärt Torsten Pschorn.

Das hat Folgen: Im Auftrag der Sächsischen Grünen hat das Umweltinstitut Leipzig landesweit Gewässer auf zehn Pestizide untersucht. Mit dabei der Fluss Röder, der das Vogelschutzgebiet Kleinkuppenlandschaft durchschneidet. Mit erschreckendem Befund. "Hier waren die höchsten Messwerte", sagt Matthias Wolff, Chemiker am Umweltinstitut Leipzig. An den 15 Messorten in Sachsen seien an zwei Drittel Überschreitungen von Pestiziden gefunden worden – vor allem durch Glyphosat.