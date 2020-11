Grenzorte befürworten Verordnung insgesamt

In Görlitz, das nur durch die Neiße vom polnischen Zgorzelec getrennt ist, sieht man das mit gemischten Gefühlen. Das alltägliche Zusammenleben werde dadurch natürlich weiter eingeschränkt, sagt der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu. Ursu sagt aber auch: "Wir haben schon Verständnis für die Maßnahmen, weil wir das auch bei uns zu spüren bekommen in den Krankenhäusern – im Landkreis und auch bei uns im Klinikum in Görlitz. Wir bekommen immer mehr Patienten und auch mehr Intensivfälle. Und wir merken, dass es bereits Personalengpässe gibt. Deswegen müssen wir unbedingt was dafür tun, dass die Zahlen wieder runtergehen."

So sieht das auch Silvio Wagner. Der Bürgermeister der Gemeinde Bärenstein im Erzgebirgskreis begrüßt die verschärfte Verordnung, auch wenn sie das Nebeneinander mit dem tschechischen Weipert erschwert – nur der kleine Pöhlbach trennt beide Orte. "Die meisten haben eigentlich gefordert, dass man da endlich eine klare Regelung treffen sollte, denn es war vielen nicht so richtig klar: darf man noch rüber und wie lange und so weiter. Das ist jetzt schon sehr gut, dass es eine klare Regelung gibt, weil der Einkauf, um Zigaretten zu holen, einfach mal unterbunden werden musste", sagt Wagner.

Triftiger Grund muss belegt werden

Komplett unterbunden ist der Einkaufstourismus dadurch nicht. Man kann dafür auch weiterhin über die Neiße oder den Pöhlbach ins Nachbarland reisen. Wer dabei erwischt wird, muss jetzt aber mit Strafen rechnen. Dauerhaft bewacht wird die Grenze wegen der verschärften Corona-Verordnung allerdings nicht, sagt der Sprecher der zuständigen Bundespolizeidirektion Pirna, Christian Meinhold: "Wir können hier rein rechtlich keine Schlagbäume oder sowas errichten, sondern wir kontrollieren nach grenzpolizeilichen Maßstäben aus dem fließenden Verkehr oder aber richten temporär Kontrollstellen ein. Das bedeutet für uns: Die Zielrichtung unserer Kontrollen ist weiterhin zum Beispiel die Verhinderung der grenzüberschreitenden Kriminalität, der Schleuserkriminalität oder der illegalen Migration."